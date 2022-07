“Non giocate col fuoco”. Cosa si nasconde dietro all’avvertimento di Xi a Biden (Di sabato 30 luglio 2022) Al termine di una videoconferenza durata 2 ore e 17 minuti, Joe Biden e Xi Jinping hanno promesso di “tenere aperte le linee di comunicazione”. Un po’ poco, visto che né gli Stati Uniti né la Cina hanno espressamente parlato di progressi concreti sui temi che, ormai da mesi, avvelenano il clima diplomatico tra i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 30 luglio 2022) Al termine di una videoconferenza durata 2 ore e 17 minuti, Joee Xi Jinping hanno promesso di “tenere aperte le linee di comunicazione”. Un po’ poco, visto che né gli Stati Uniti né la Cina hanno espressamente parlato di progressi concreti sui temi che, ormai da mesi, avvelenano il clima diplomatico tra i InsideOver.

