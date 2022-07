Napoli | Kim | «Koulibaly è insostituibile | io farò del mio meglio»

(Di sabato 30 luglio 2022) . Parla il nuovo difensore azzurro Kim Min-Jae, nuovo acquisto del, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno. SCELTA– «E’ stata facile in realtà, ero molto attratto dalrispetto alle altre proposte. C’erano anche altre squadre italiane, ma sapetedi me quanto famoso sia il, l’ho scelto proprio perché é il». MODELLO – «Se devo pensare ai difensori stranieri dici Sergio Ramos, è stato il mio riferimento». EREDITA’– «E’ un giocatore internazionale,, io non lo sostituisco e nessuno può farlo, madel mio massimo per giocare al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sscnapoli : ?? Kim “La trattativa è stata facile perché io volevo fortemente il Napoli, sono felice di essere qui” #Abruzzo22 ? - sscnapoli : ?? Kim “Forza Napoli Sempre” #Abruzzo22 ? - sscnapoli : ?? Kim “Napoli è Napoli. Sono contento di essere qui” #Abruzzo22 ? - NapoletanoFier1 : RT @sscnapoli: ?? Kim “Forza Napoli Sempre” #Abruzzo22 ? - MattEnzo1997 : RT @sscnapoli: ?? Kim “Forza Napoli Sempre” #Abruzzo22 ? -

E' arrivato, a Castel di Sangro, il momento di conoscere meglioMin - jae, il nuovo colosso della difesa che ilha preso per sostituire Koulibaly. Il sudcoreano, dai video, ha dimostrato di essersi già inserito e in conferenza stampa, davanti ai ...In conferenza stampa: "Ho una solida salute mentale e lo ritengo un punto di forza. Koulibaly è insostituibile, ma farò il massimo per giocare al meglio" IlpresentaMin - Jae in conferenza stampa a Castel di Sangro. "Sono contento di essere qui e dell'interesse che ha subito mostrato il. Mi sono già adattato, faccio del mio meglio per ...Kim nuovo difensore del Napoli ha voluto salutare tutti in italiano in conferenza stampa con un "Forza Napoli sempre".Oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione di del nuovo acquisto in difesa presso il Teatro Tosti Il giorno di Kim Min-Jae. Quest'oggi alle 12:15-12:30 è prevista la conferenza stampa di pr ...