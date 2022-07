Napoli | Kim | Ecco 5 cose che non sapevi sul difensore sudcoreano

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 luglio 2022) Le 5che non sai di Kim il nuovodel. Il suo soprannome, the Monster, il Mostro, non è casuale. Kim Min-jae, 5che non sai. Il venticinquenneche ilha acquistato dal Fenerbahce, è un giocatore destinato a passare alla storia del club: sia perché è il primo coreano a vestire la maglia azzurra sia perché toccherà a lui sostituire Koulibaly. Tutto chiaro? Una sfida enorme quanto lui, colosso di 190 centimetri e quasi 90 chili di muscoli: il suo soprannome, the Monster, il Mostro, non è casuale. Chi è Kim Min-jae Min-jae, sposato e padre di un bimbo, proviene da una famiglia di sportivi: il padre è un ex judoka, la madre un’ex atleta, il fratello maggiore Kyung-mi giocava in porta con la Myongji University e lo zio allena a Tongyeong, la sua ...