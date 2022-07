Muore a 12 anni dopo essersi lanciato da uno scivolo in un parco acquatico (Di sabato 30 luglio 2022) Un 12enne, originario di Pompei, è morto questa mattina in un parco acquatico di Battipaglia, in provincia di Salerno. La tragedia è avvenuta intorno alle 10. Il bambino, dopo essersi lanciato da uno scivolo, ha accusato dolori ed è morto poco dopo. Sul corpo non sono state rinvenute ferite. Le ipotesi sono quella di un malore o di possibili lesioni interne provocate dallo sbalzo. Il corpo non presentava ferite esterne. Sul caso indagano la Squadra mobile di Salerno e il i poliziotti del commissariato di Battipaglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 30 luglio 2022) Un 12enne, originario di Pompei, è morto questa mattina in undi Battipaglia, in provincia di Salerno. La tragedia è avvenuta intorno alle 10. Il bambino,da, ha accusato dolori ed è morto poco. Sul corpo non sono state rinvenute ferite. Le ipotesi sono quella di un malore o di possibili lesioni interne provocate dallo sbalzo. Il corpo non presentava ferite esterne. Sul caso indagano la Squadra mobile di Salerno e il i poliziotti del commissariato di Battipaglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

