Lo scoop negli Usa: Facebook usa ex agenti della Cia per verificare i suoi contenuti (Di sabato 30 luglio 2022) MintPress News ha piazzato uno scoop importante nel luglio di quest'anno. Dopo aver, con attenzione, contribuito a chiarificare i legami tra l'ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa John Bolton e diversi progetti eversivi e golpisti la testata specializzata in inchieste e intelligence è riuscita a risalire ai legami tra ex operativi della Cia e Meta, il colosso tecnologico InsideOver.

