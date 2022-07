In salvo dal tempo. L'ultimo romanzo di Lorenza Pieri (Di sabato 30 luglio 2022) Quando aveva proposto ai fratelli quell’ultimo raduno lo aveva fatto perché era convinta che in fondo la vita ci regala tante prime volte che ricordiamo per sempre, spesso immortalandole con foto e riti, ma non altrettanto ci capita con le ultime volte, che in alcuni casi potrebbero lasciare un segno indelebile nella stessa misura.” E poi ci sono le seconde volte, che non sono mai concesse se gli sbagli sono stati davvero gravi. Lorenza Pieri nel suo nuovo romanzo Erosione, edito da e/o, scrive una storia sul tempo. Come insegna Virginia Woolf, le migliori storie che restituiscono la consistenza del tempo sono anche storie sull’acqua: i suoi movimenti inesorabili, le sue maree che si alzano e ci sopraffanno. Anna e i due fratelli, Geoff e Bruno, si ritrovano per l’ultima volta nella casa di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Quando aveva proposto ai fratelli quell’raduno lo aveva fatto perché era convinta che in fondo la vita ci regala tante prime volte che ricordiamo per sempre, spesso immortalandole con foto e riti, ma non altrettanto ci capita con le ultime volte, che in alcuni casi potrebbero lasciare un segno indelebile nella stessa misura.” E poi ci sono le seconde volte, che non sono mai concesse se gli sbagli sono stati davvero gravi.Pieri nel suo nuovoErosione, edito da e/o, scrive una storia sul. Come insegna Virginia Woolf, le migliori storie che restituiscono la consistenza delsono anche storie sull’acqua: i suoi movimenti inesorabili, le sue maree che si alzano e ci sopraffanno. Anna e i due fratelli, Geoff e Bruno, si ritrovano per l’ultima volta nella casa di ...

