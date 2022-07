GdS – Pinamonti-Atalanta, l’Inter chiede 20 milioni e la recompra (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-29 13:01:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: La Dea è destinazione gradita all’attaccante, ma i nerazzurri chiedono 20 milioni, più la clausola che permetterebbe il riacquisto in caso di exploit: sono gli ultimi ostacoli Quando Andrea Pinamonti ha detto no alla Salernitana, pensava all’Atalanta. Questione di opportunità professionali, per fare il salto dall’Empoli a un club con diverse ambizioni. Ora l’Inter e la Dea sono in una fase di serrata trattativa per l’attaccante di Cles, per un’operazione di primo piano sia per il calciomercato bergamasco che per quello della Beneamata. Ci sono ancora distanze da colmare, ma l’impressione è che i continui progressi possano portare a una stretta di mano, prossimamente. Le posizioni — La richiesta ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-29 13:01:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: La Dea è destinazione gradita all’attaccante, ma i nerazzurri chiedono 20, più la clausola che permetterebbe il riacquisto in caso di exploit: sono gli ultimi ostacoli Quando Andreaha detto no alla Salernitana, pensava all’. Questione di opportunità professionali, per fare il salto dall’Empoli a un club con diverse ambizioni. Orae la Dea sono in una fase di serrata trattativa per l’attaccante di Cles, per un’operazione di primo piano sia per il calciomercato bergamasco che per quello della Beneamata. Ci sono ancora distanze da colmare, ma l’impressione è che i continui progressi possano portare a una stretta di mano, prossimamente. Le posizioni — La richiesta ...

