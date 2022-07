Elezioni, accordo Di Maio-Tabacci: “Evoluzione di Ipf (Di sabato 30 luglio 2022) E' stato siglato l'accordo tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. E così sarà Tabacci a permettere a Di Maio e al suo movimento Insieme per il futuro di correre alle prossime Elezioni Politiche del 25 settembre. Dallo staff del ministro degli Esteri assicurano che non si tratterà di un mero accordo elettorale quello assieme a Centro Democratico, ma "dell’Evoluzione di Insieme per il futuro". Il logo del nuovo soggetto dimaiano sarà dunque affiancato da quello del Centro democratico che da anni ha una caratteristica portentosa: ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 luglio 2022) E' stato siglato l'tra il ministro degli Esteri Luigi Di, fondatore dei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. E così saràa permettere a Die al suo movimento Insieme per il futuro di correre alle prossimePolitiche del 25 settembre. Dallo staff del ministro degli Esteri assicurano che non si tratterà di un meroelettorale quello assieme a Centro Democratico, ma "dell’di Insieme per il futuro". Il logo del nuovo soggetto dimaiano sarà dunque affiancato da quello del Centro democratico che da anni ha una caratteristica portentosa: ...

Agenzia_Ansa : Accordo tra Luigi Di Maio e Bruno Tabacci in vista delle elezioni. Lunedì il lancio del nuovo progetto Ipf-Cd #ANSA - GabriGiammanco : Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berlu… - LegaSalvini : COMUNICATO DEL CENTRODESTRA I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obie… - bb91687509 : RT @fsci8: Basta scherzare adesso... Vedetevi, chiudetevi in una stanza, picchiatevi, insultatevi, fate il cazzo che vi pare, ma uscite con… - Agenpress : Elezioni. Bruno Tabacci salva Luigi di Maio, siglato l'accordo sulla creazione di un nuovo progetto politico… -