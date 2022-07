Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Siglato l’accordo tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. “Sarà l’evoluzione di Insieme per il futuro”, confermano dall’entourage del ministro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Siglato l’accordo tra il ministro degli Esteri Luigi Di, fondatore dei gruppi parlamentari di Insieme per il Futuro, e il sottosegretario Bruno, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del. “Sarà l’evoluzione di Insieme per il futuro”, confermano dall’entourage del ministro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Rinaldi_euro : Controcorrente, Giulio Tremonti seppellisce la sinistra: “Non hanno un programma, solo violenza” - Il Tempo - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - bendellavedova : Anche per smentire alcune ipotesi stampa, pure di oggi: @Piu_Europa ha stretto patto federativo con @Azione_it a ge… - nestquotidiano : Elezioni, Di Maio sigla accordo con Tabacci - gabrieligm : - on. #Tabacci che cosa sta facendo? - presto simboli, organizzo pullman. -