"Ecco che cosa voglio": Matteo Salvini, l'ultima clamorosa richiesta di Elisa Isoardi (Di sabato 30 luglio 2022) La storia tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi appartiene al passato e come tale la conduttrice preferisce archiviarla. I due, dopo aver trascorso diversi anni insieme, hanno deciso di prendere strade diverse: lui è legato a Francesca Verdini e lei, dopo una relazione con Alessandro Di Paolo, è tornata single. Per questo in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la Isoardi ha avanzato una richiesta ben precisa: "Io voglio avere la delicatezza di non parlare più di quella storia. Sono passati tanti anni e la ricordo con un sorriso. Lui ha la sua vita. C'è rispetto da parte mia". Sempre parlando di sentimenti, la conduttrice ha parlato del fratello e dei suoi spenditi tre nipoti: "Devo chiedere scusa alla mia famiglia, a mio fratello, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) La storia traedappartiene al passato e come tale la conduttrice preferisce archiviarla. I due, dopo aver trascorso diversi anni insieme, hanno deciso di prendere strade diverse: lui è legato a Francesca Verdini e lei, dopo una relazione con Alessandro Di Paolo, è tornata single. Per questo in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna laha avanzato unaben precisa: "Ioavere la delicatezza di non parlare più di quella storia. Sono passati tanti anni e la ricordo con un sorriso. Lui ha la sua vita. C'è rispetto da parte mia". Sempre parlando di sentimenti, la conduttrice ha parlato del fratello e dei suoi spenditi tre nipoti: "Devo chiedere scusa alla mia famiglia, a mio fratello, perché ...

