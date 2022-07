Belen Rodriguez diffida Antonino Spinalbese? Tra i due è guerra: cosa succede (Di sabato 30 luglio 2022) Da poco è trapelata la notizia inerente la partecipazione di Antonino Spinalbese alla prossima edizione del GF Vip e Belen Rodriguez pare non l’abbia presa affatto bene. La showgirl, infatti, sembrerebbe aver emesso una diffida nei suoi confronti. Questo, chiaramente, impedirà al giovane di poter parlare liberamente della sua vita sentimentale e della sua famiglia. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 30 luglio 2022) Da poco è trapelata la notizia inerente la partecipazione dialla prossima edizione del GF Vip epare non l’abbia presa affatto bene. La showgirl, infatti, sembrerebbe aver emesso unanei suoi confronti. Questo, chiaramente, impedirà al giovane di poter parlare liberamente della sua vita sentimentale e della sua famiglia. L'articolo proviene da KontroKultura.

