Aeroporti, online i biglietti per volare da Foggia a Milano e Torino

Foggia – Da oggi l'aeroporto di Foggia mette le ali. Sono online i biglietti sul sito di Lumiwings, per volare dal 'Gino Lisa' alla volta di Milano e Torino. Nelle prossime settimane sarà possibile acquistare anche i voli per Verona e Catania. La prima destinazione raggiungibile da fine settembre è la capitale lombarda, inizialmente con quattro frequenze settimanali che diventano cinque da dicembre. I collegamenti con Torino, Catania e Verona si attiveranno, invece a partire da inizio dicembre, con due frequenze settimanali. "L'annuncio dell'avvio della vendita dei biglietti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il decollo ...

