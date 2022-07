Ucraina: consiglio comunale,'Kramatorsk attaccata con missili, 3 feriti' (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - "Stamattina c'è stato un attacco missilistico a Kramatorsk. Sono state danneggiate case civili nel villaggio di Bilenke, nella periferia della città. 3 persone sono state ferite". Lo ha comunicato su Telegram il consiglio comunale cittadino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - "Stamattina c'è stato un attaccostico a. Sono state danneggiate case civili nel villaggio di Bilenke, nella periferia della città. 3 persone sono state ferite". Lo ha comunicato su Telegram ilcittadino.

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Gli accordi per il grano firmati oggi a Istanbul da parte dell’Ucraina, della Russia, della Turc… - mrcllznn : RT @My_Salute: L'UE aumenterà le importazioni di elettricità dall'Ucraina di 2,5 volte a partire da sabato — presidente del consiglio di am… - hystrionico1984 : Se Putin avesse realmente il potere che dite Biden non sarebbe presidente degli Stati Uniti Draghi non sarebbe mai… - castell32082033 : RT @CicchiRoby: Avete rotto l'anima per mesi! laboratori con ricercatori #USA e #UE in #Ucraina sotto le acciaierie! non esiste UN CAZZO l… - AmaliaDAlessan1 : RT @CicchiRoby: Avete rotto l'anima per mesi! laboratori con ricercatori #USA e #UE in #Ucraina sotto le acciaierie! non esiste UN CAZZO l… -