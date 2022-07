Sport in tv oggi (venerdì 29 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 29 luglio 2022) oggi venerdì 29 luglio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Inizia un intenso weekend per la F1, spazio alle prove libere del GP di Ungheria. I motori saranno in pista anche in Repubblica Ceca con la Superbike. Da non perdere i tornei di tennis della settiman: Jannik Sinner scenderà in campo a Umago per i quarti di finale. Da seguire con grande attenzione i Mondiali di canoa slalom e i Mondiali di pentathlon. Prosegue il Tour de France di ciclismo femminile, spazio anche al golf e ai Campionati Italiani di tuffi. Valentino Rossi sarà impegnato nella 24 Ore di Spa del GT World Challenge Europe, poi l’Indycar, le amichevoli di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022)29ci aspetta una giornata ricca di. Inizia un intenso weekend per la F1, spazio alle prove libere del GP di Ungheria. I motori saranno in pista anche in Repubblica Ceca con la Superbike. Da non perdere i tornei di tennis della settiman: Jannik Sinner scenderà in campo a Umago per i quarti di finale. Da seguire con grande attenzione i Mondiali di canoa slalom e i Mondiali di pentathlon. Prosegue il Tour de France di ciclismo femminile, spazio anche al golf e ai Campionati Italiani di tuffi. Valentino Rossi sarà impegnato nella 24 Ore di Spa del GT World Challenge Europe, poi l’Indycar, le amichevoli di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli...

