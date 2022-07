Sinner-Carballes Baena, ATP Umago 2022: a che ora inizia, dove vederlo in tv, programma 29 luglio (Di venerdì 29 luglio 2022) Oggi, venerdì 29 luglio, si disputeranno ad Umago tutti gli incontri dei quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile, ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Carballes Baena in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 18.00), SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Roberto Carballes Baena. programma Sinner-Carballes Baena (29 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Oggi, venerdì 29, si disputeranno adtutti gli incontri dei quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile, ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, opposto allo spagnolo Roberto. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 18.00), SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannike Roberto(29 ...

