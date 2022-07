Ruba in negozio, morde il commesso e molesta i passanti: somalo in manette (Di venerdì 29 luglio 2022) Serata di follia a Firenze con protagonista uno straniero. Entra in un negozio, si denuda e Ruba un giacchetto. Poi esce, prende una bottiglia di vino e inizia a minacciare i passanti. La polizia lo ferma e arresta Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Serata di follia a Firenze con protagonista uno straniero. Entra in un, si denuda eun giacchetto. Poi esce, prende una bottiglia di vino e inizia a minacciare i. La polizia lo ferma e arresta

