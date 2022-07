LIVE Sinner-Carballes Baena 6-4 4-5, ATP Umago in DIRETTA: l’azzurro deve allungare nel secondo set (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD PALLA BREAK DI Sinner! Lungo il rovescio diagonale di Baena. 40-40 PARITÀ E ALTRE DUE CHANCE NON SFRUTTATE DA Sinner 30-40 SUL NASTRO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI Sinner 15-40 DUE PALLE BREAK DI Sinner CHE TROVA UN DIRITTO DIAGONALE IN CORSA 15-30 l’azzurro trova una soluzione profonda in risposta. 15-15 Sinner perde la diagonale di rovescio. 0-15 RISPOSTA VINCENTE DI DIRITTO DI Sinner 5-5 Servizio a zero del classe 2001. 40-0 Scappa via la risposta di Baena. 30-0 Servizio e diritto di Sinner. 15-0 Buona prima dell’italiano. 4-5 Carballes Baena resta avanti e Sinner deve ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD PALLA BREAK DI! Lungo il rovescio diagonale di. 40-40 PARITÀ E ALTRE DUE CHANCE NON SFRUTTATE DA30-40 SUL NASTRO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI15-40 DUE PALLE BREAK DICHE TROVA UN DIRITTO DIAGONALE IN CORSA 15-30trova una soluzione profonda in risposta. 15-15perde la diagonale di rovescio. 0-15 RISPOSTA VINCENTE DI DIRITTO DI5-5 Servizio a zero del classe 2001. 40-0 Scappa via la risposta di. 30-0 Servizio e diritto di. 15-0 Buona prima dell’italiano. 4-5resta avanti e...

