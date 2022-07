L'estate della siccità: il Po ora non è più 'un grande fiume'. Bagni vietati: Sos in Romagna (Di venerdì 29 luglio 2022) - Intanto nel Carso continua la battaglia contro i roghi, mentre la portata d'acqua del maggior fiume italiano scende a minimi storici, tanto da non potersi più parlare di 'grande fiume'. Emergenza ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 luglio 2022) - Intanto nel Carso continua la battaglia contro i roghi, mentre la portata d'acqua del maggioritaliano scende a minimi storici, tanto da non potersi più parlare di ''. Emergenza ...

