Fiumicino | il Consiglio comunale approva la manovra di Bilancio per il biennio 2022 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 luglio 2022)– “Abbiamoto inladi salvaguardia degli equilibri die assestamento generale delper il?. Ad annunciarlo sono le consigliere e i consiglieri di maggioranza presenti in aula. “Laprevede opere importanti per la città – spiegano – come le tre piazze molto attese (Fregene, Focene e Isola Sacra) e il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. E contiene anche interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ci riferiamo, ad esempio, allo sportello disabilità e ai finanziamenti per l’ippoterapia, nonché alla realizzazione della casa per il “dopo di noi”, e cioè per rispondere ...