Elezioni: Carfagna e Gelmini in “Azione” con Calenda. Mara sferzante: “Vado in un partito che non trama con Putin e Orban” (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono uscite da Forza Italia per entare in "Azione" con Calenda, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, ossia due ex generalesse dello stato maggiore di Berlusconi. sferzante, Mara Carfagna nella sua prima conferenza stampa con Calenda L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono uscite da Forza Italia per entare in "" con, Mariastella, ossia due ex generalesse dello stato maggiore di Berlusconi.nella sua prima conferenza stampa conL'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - Agenzia_Ansa : 'Non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, con la fine del governo, l'Italia è stata esposta al rischio in una… - Corriere : Mara Carfagna: «Scelgo Calenda per salvare il Paese dagli estremismi. E spero in Draghi» - marcobertozzi : RT @dorinileonardo: Carfagna chiara sul tema Russia - AraNonMollaMai : RT @sonoAra: #Azione di #Calenda accoglie i scappati di #ForzaItalia. Il #PD di #Letta vuole #RenziFaiSchifo e i scarti di #M5S. Se poi… -