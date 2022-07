Elezioni 2022, Messina: “Non sarò ministro, continuerò a gestire Intesa Sp” (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Cedere o non cedere alla tentazione. Archiviare una carriera di successo per un impegno politico di governo o restare al proprio posto. Il dilemma riguarda diversi grandi manager in queste ore, così come è già successo in passato, tra i passaggi effettivamente compiuti e quelli solo ipotizzati, a ogni tornata elettorale. Il Consigliere delegato di Intesa SanPaolo, Carlo Messina, è tra questi, tirato in ballo da rumors e indiscrezioni. Oggi, però, si è espresso con decisione. Possibile un futuro da ministro dell’Economia? “Non succederà in nessun caso. Sono pienamente impegnato a realizzare il piano d’impresa della banca. Sono un manager ed è impensabile che mi trasformi in un politico o in un ministro tecnico”. Il banchiere parla in conference call con gli analisti per presentare i conti del primo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Cedere o non cedere alla tentazione. Archiviare una carriera di successo per un impegno politico di governo o restare al proprio posto. Il dilemma riguarda diversi grandi manager in queste ore, così come è già successo in passato, tra i passaggi effettivamente compiuti e quelli solo ipotizzati, a ogni tornata elettorale. Il Consigliere delegato diSanPaolo, Carlo, è tra questi, tirato in ballo da rumors e indiscrezioni. Oggi, però, si è espresso con decisione. Possibile un futuro dadell’Economia? “Non succederà in nessun caso. Sono pienamente impegnato a realizzare il piano d’impresa della banca. Sono un manager ed è impensabile che mi trasformi in un politico o in untecnico”. Il banchiere parla in conference call con gli analisti per presentare i conti del primo ...

