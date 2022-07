Darren Cahill | “Jannik Sinner può vincere uno Slam | già agli US Open Mi ricorda Lleyton Hewitt E il secondo servizio…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022)è il supercoach die in un’intervista concessa a La Stampa ha spiegato perché ha accettato di allenare il tennista italiano: “Perché è un bravissimo ragazzo, oltre che un grande giocatore, e a me piace lavorare con gente così. Non mi interessa il ranking, ma la persona e le potenzialità che vedo“. Il tecnico australiano, che in passato ha guidatoe Andre Agassi, non si è nascosto dietro a un dito: “è fra quelli che possonogli. E intendo ora, non fra un anno. GiàUS? Si muove bene sul cemento e il suo gioco è abbastanza potente per quel tipo di superficie“. Nell’ultimo periodo l’altoatesino è cresciuto parecchio dal punto di vista ...