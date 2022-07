Covid, in Italia compare la variante Centaurus (Di venerdì 29 luglio 2022) La variante Centaurus del Covid è stata trovata in Italia in un sequenziamento che risale alla settimana dall'11 e il 17 luglio 2022. Covid, in Italia spunta anche la variante Centaurus su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladelè stata trovata inin un sequenziamento che risale alla settimana dall'11 e il 17 luglio 2022., inspunta anche lasu Donne Magazine.

GiovaQuez : Sen. Granato (Ancora Italia): 'Un virus quello del #Covid_19 non letale a differenza dei vaccini che continuano a f… - fattoquotidiano : Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7… - fanpage : Sono 54.088 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Altri 244 morti, il bollettino di og… - zav_news : ?? #Covid_19, #Iss: rilevato il primo caso della variante #Centaurus in Italia - __ANT_Z___ : @AStramezzi @ciromarinaro4 IDROSSICLOROCHINA ... Correlata a danni cardiaci , psicosi , depressione, suicidi ... D… -