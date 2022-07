Classifica Tour de France femminile 2022, sesta tappa: Vos in maglia gialla, Persico seconda a 30”, Longo Borghini a 35” (Di venerdì 29 luglio 2022) La sesta tappa del Tour de France femminile 2022 ha smosso un po’ le acque. I tortuosi 129 km da Saint-Dié-des-Vosges a Rosheim hanno animato le acque e le ragazze hanno regalato grandissimo spettacolo, ma non ci sono stati scossoni per quanto riguarda la Classifica generale alla vigilia delle due frazioni decisive in montagne. Marianne Vos ha difeso la maglia gialla, vincendo brillantemente la tappa e portando a casa l’abbuono. L’olandese aumenta il proprio vantaggio sulle rivali: 30 secondi di vantaggio sulla nostra Silvia Persico e sulla polacca Katarzyna Niewiadoma, 35” su Elisa Longo Borghini. L’olandese Annemiek van Vleuten, vincitrice del Giro d’Italia e grande ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladeldeha smosso un po’ le acque. I tortuosi 129 km da Saint-Dié-des-Vosges a Rosheim hanno animato le acque e le ragazze hanno regalato grandissimo spettacolo, ma non ci sono stati scossoni per quanto riguarda lagenerale alla vigilia delle due frazioni decisive in montagne. Marianne Vos ha difeso la, vincendo brillantemente lae portando a casa l’abbuono. L’olandese aumenta il proprio vantaggio sulle rivali: 30 secondi di vantaggio sulla nostra Silviae sulla polacca Katarzyna Niewiadoma, 35” su Elisa. L’olandese Annemiek van Vleuten, vincitrice del Giro d’Italia e grande ...

ilpost : Il secondo in classifica al Tour de France è scivolato in discesa, il primo lo ha aspettato - LaRobiErre : RT @FBeulcke: @LaRobiErre E neanche del primo posto in classifica e del tour con tutto esaurito di chi se la canta e se la suona. - FBeulcke : @LaRobiErre E neanche del primo posto in classifica e del tour con tutto esaurito di chi se la canta e se la suona. - emiliaromagnago : PADEL TOUR: aggiornamento classifica maschile dopo tappa Up Tennis #emiliaromagna - silvanomazzucco : #eurosportciclismo la tappa di ieri al tour, ha dimostrato che ASO e affetta dalla sindrome di onnipotenza. Portare… -