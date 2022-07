UFFICIALE – Cremonese, colpo Okereke per l’attacco (Di giovedì 28 luglio 2022) Nuovo innesto in attacco per la Cremonese, che ingaggia il nigeriano David Okereke a titolo definitivo dal Club Brugge. Un buon colpo per il tecnico Alvini, che potrebbe affidare all’ex Venezia le chiavi dell’attacco grigiorosso. Dopo aver puntellato il centrocampo con gli arrivi di Pickel e Ascacibar, la dirigenza del club lombardo rinforza anche il reparto offensivo. Okereke alla Cremonese, seconda esperienza in Serie A per l’attaccante nigeriano Nato a Lagos il 29 agosto 1997, David Okereke inizia il suo percorso calcistico nelle fila della Lavagnese, compagine di Serie D. Esordisce in prima squadra nella stagione 2015/16 segnando un gol nella gara vinta 3-0 contro la Fezzanese. Nella finestra invernale di calciomercato lo Spezia si assicura le prestazioni ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 28 luglio 2022) Nuovo innesto in attacco per la, che ingaggia il nigeriano Davida titolo definitivo dal Club Brugge. Un buonper il tecnico Alvini, che potrebbe affidare all’ex Venezia le chiavi delgrigiorosso. Dopo aver puntellato il centrocampo con gli arrivi di Pickel e Ascacibar, la dirigenza del club lombardo rinforza anche il reparto offensivo.alla, seconda esperienza in Serie A per l’attaccante nigeriano Nato a Lagos il 29 agosto 1997, Davidinizia il suo percorso calcistico nelle fila della Lavagnese, compagine di Serie D. Esordisce in prima squadra nella stagione 2015/16 segnando un gol nella gara vinta 3-0 contro la Fezzanese. Nella finestra invernale di calciomercato lo Spezia si assicura le prestazioni ...

