Nord Corea, Kim: “Pronti a mobilitare forza di deterrenza nucleare” (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente NordCoreano Kim Jong Un ha dichiarato che la Corea del Nord si sta preparando a mobilitare “pienamente e rapidamente” la propria forza di deterrenza nucleare e per qualsiasi confronto militare con gli Stati Uniti. “Abbiamo armi capaci e completamente pronte per rispondere a tutte le crisi e siamo in grado di mobilitare pienamente e rapidamente con precisione le nostre stesse forze con una vocazione per la deterrenza nucleare del nostro Paese”, ha sottolineato il presidente NordCoreano a Pyongyang nel corso del ‘Giorno della Vittoria, il 69° anniversario dell’armistizio o della tregua della guerra di Corea (1950-1953), come ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidenteno Kim Jong Un ha dichiarato che ladelsi sta preparando a“pienamente e rapidamente” la propriadie per qualsiasi confronto militare con gli Stati Uniti. “Abbiamo armi capaci e completamente pronte per rispondere a tutte le crisi e siamo in grado dipienamente e rapidamente con precisione le nostre stesse forze con una vocazione per ladel nostro Paese”, ha sottolineato il presidenteno a Pyongyang nel corso del ‘Giorno della Vittoria, il 69° anniversario dell’armistizio o della tregua della guerra di(1950-1953), come ...

