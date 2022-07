Morta Sara Bartoli | la campionessa di corsa investita da un’auto mentre faceva jogging

(Di giovedì 28 luglio 2022) È stata travolta dacorreva. Ècosì, l’atleta toscana di Ocr (Obstacle course race), originaria di Mercatale In Val di Pesa (Firenze). Aveva solo 30 anni, ma era molto conosciuta, soprattutto grazie ai successi nella sua disciplina, che prevede gare su tracciati ad ostacoli. Le corse possono prevedere ostacoli ravvicinati, ma anche percorsi di diversi chilometri su sterrato, strada e fango. L’incidente è avvenuto ieri, 27 luglio, intorno alle ore 19.30: l’atleta stava facendosulla via Grevigiana sp 92, nel tratto che va da San Casciano verso Mercatale, quando è stataall’altezza del Tondo alle Corti. Il conducente dell’auto è un 38enne originario della zona. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai ...

fanpage : È stata travolta da un'auto che l'ha investita frontalmente mentre correva. È morta così a 30 anni Sara Bartoli, at… - Ade9515 : vivranno altri 2 secoli come impero, Itaglia sarà già bella che morta, spiaze. - Deborah07235629 : Va beh, ma sarà morta in modo lieve... - infoitinterno : Sara Bartoli è morta travolta da un'auto a Firenze: l'azzurra trentenne si stava allenando facendo jogging - infoitinterno : Investita da un'auto mentre fa jogging, morta la 30enne Sara Bartoli

