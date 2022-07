L’infallibile dieta di Zlatan Ibrahimovic per avere solo l’8% di massa grassa

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 luglio 2022)è uno dei pochi calciatori che, a 40 anni, può ancora essere decisivo ad altissimi livelli. Certamente lo aiuta il carattere forte, spavaldo, ai limiti dell’egocentrismo (e forse qualche volta anche oltre)., infatti, è sicuro di sé in campo e fuori (e non è mai banale). Sul terreno di gioco ce lo ha dimostrato abbondantemente, ma anche lontano dagli stadi è sempre apparso molto a suo agio (come abbiamo avuto modo di vedere anche durante la sua presenza al Festival di Sanremo). Ma per essere al top alla sua non più giovane età, occorre davvero lavorare sodo sul campo, in palestra e anche a tavola. Sì, perché anche l’alimentazione, lo sappiamo bene, gioca un ruolo fondamentale sia nella crescita muscolare sia nel recupero post-allenamento. Per questo ormai tutte le squadre di calcio professioniste si affidano ...