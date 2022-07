Come recuperare PIN e password di WhatsApp (Di giovedì 28 luglio 2022) WhatsApp è l'app più utilizzata e "spiata" al mondo: non sorprende quindi che, per renderla più sicura, gli sviluppatori abbiamo deciso di introdurre la verifica in due passaggi e la possibilità di impostare una password per il backup cloud, così da rendere molto difficile rubare l'account anche nel caso in cui qualcuno riesca ad accedere al nostro numero di telefono (magari con tecniche avanzate Come il SIM Swap). Il problema nasce quando siamo noi a dimenticare il PIN o la password di WhatsApp: in questo caso, anche se siamo i legittimi proprietari dell'account, rischiamo di rimanere fuori dalle nostre chat. Per fortuna è possibile ripristinare il PIN e la password di WhatsApp in maniera abbastanza semplice e indolore, avendo cura di utilizzare uno dei metodi di ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 28 luglio 2022)è l'app più utilizzata e "spiata" al mondo: non sorprende quindi che, per renderla più sicura, gli sviluppatori abbiamo deciso di introdurre la verifica in due passaggi e la possibilità di impostare unaper il backup cloud, così da rendere molto difficile rubare l'account anche nel caso in cui qualcuno riesca ad accedere al nostro numero di telefono (magari con tecniche avanzateil SIM Swap). Il problema nasce quando siamo noi a dimenticare il PIN o ladi: in questo caso, anche se siamo i legittimi proprietari dell'account, rischiamo di rimanere fuori dalle nostre chat. Per fortuna è possibile ripristinare il PIN e ladiin maniera abbastanza semplice e indolore, avendo cura di utilizzare uno dei metodi di ...

