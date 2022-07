«Ciao ciao» e «Diva», arriva il ritmo sfrenato de La Rappresentante di Lista (Di giovedì 28 luglio 2022) Il concerto In piazzale Alpini il 29 luglio sbarcano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina con i loro tormentoni estivi e i vecchi successi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il concerto In piazzale Alpini il 29 luglio sbarcano Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina con i loro tormentoni estivi e i vecchi successi.

sscnapoli : “Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto. Ciao!” Benvenuto M… - eziomauro : Ciao a Pietro Citati, la letteratura come passione e missione - maxbiaggi : Ciao ragazzi volevo condividere con voi queste immagini che parlano da sole????? sometimes picturestell much morw… - Matteomatyu : @__Red_Hood__K Ciao Alice ?? - Roberta99596534 : @gerry6712 Ciao Gerry, buon Venerdì ????????? -