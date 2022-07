Botta e risposta tra la Meloni e la cantante Giorgia: “A me piaci ma non ti insulto” (Di giovedì 28 luglio 2022) In una stories su Instagram la cantautrice romana ha postato una sua foto con la scritta «Anche io sono Giorgia ma non rompo i cog….a nessuno». Ora la replica della leader di FdI Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 28 luglio 2022) In una stories su Instagram la cantautrice romana ha postato una sua foto con la scritta «Anche io sonoma non rompo i cog….a nessuno». Ora la replica della leader di FdI

fanpage : Botta e risposta tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, sui presunti contatti tra leghisti e diplomatici e politici ru… - k_arsenale : Anche io mi chiamo Enrico ma non sparo tante ca.....e'. Botta e risposta tra la comico e il leader PD. - Luxgraph : Giorgia contro Giorgia Meloni: botta e risposta tra la cantante e leader di FdI #corriere #news #2022 #italy #world… - elena_lossi : RT @HuffPostItalia: 'Anche io sono Giorgia ma non rompo i c*** a nessuno'. Botta e risposta social tra la cantante e la leader FdI https://… - marco_cassisa : RT @Agenzia_Ansa: Botta e risposta su Instagram tra la cantante Giorgia e Giorgia Meloni. 'Anche io sono Giorgia ma non rompo i cog….a ness… -