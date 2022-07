Balotelli: «Giocare nel Napoli sarebbe stato un sogno, De Laurentiis non mi ha voluto» (Di giovedì 28 luglio 2022) L’attaccante dell’Adana Demirspor Balotelli ha parlato del suo sogno di indossare la maglia del Napoli Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo l’amichevole pareggiata 2-2 contro il Napoli. sogno Napoli – «Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me Giocare a Napoli. Io rispetto tantissimo De Laurentiis, ma purtroppo penso che lui non mi abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli. Io ho sempre detto, magari…». NAZIONALE – «Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) L’attaccante dell’Adana Demirsporha parlato del suodi indossare la maglia delMario, attaccante dell’Adana Demirspor, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo l’amichevole pareggiata 2-2 contro il– «Ho sempre detto cheunper me. Io rispetto tantissimo De, ma purtroppo penso che lui non mi abbia maie per questo motivo io non sono mai venuto a. Io ho sempre detto, magari…». NAZIONALE – «Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e ...

