Addio Meret e doppio colpo tra i pali | Napoli | colpo di scena

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ilriflette sulla posizione di, che chiede precise garanzie sul suo impiego: se parte, ecco il. Continuano ad essere giorni intensi in casa. Dopo aver accolto Kim Min-jae (acquistato dal Fenerbahce per 20 milioni), la società partenopea ora sta valutando le prossime operazioni di mercato e capire quale altro rinforzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : #Meret valuta il proprio futuro: in caso di arrivo di #Kepa al #Napoli, sarà addio. Il club monitora anche #Sirigu… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Spalletti vuole Kepa il prima possibile, Meret potrebbe dire addio al Napoli - infoitsport : Il Mattino - Spalletti vuole Kepa il prima possibile, Meret può dire addio dopo il suo arrivo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Spalletti vuole Kepa il prima possibile, Meret potrebbe dire addio al Napoli - SiamoPartenopei : Il Mattino - Spalletti vuole Kepa il prima possibile, Meret può dire addio dopo il suo arrivo -

MondoNapoli

Il Mattino - Kepa nel mirino di Spalletti: con il suo arrivopotrebbe dire. Kepa è la priorità di Luciano Spalletti. Il tecnico ha esternato la sua preferenza per il portiere del Chelsea. Tuttavia, il suo arrivo potrebbe creare il malcontento per ...Inviato a Castel di Sangro I primi effetti dell'di Koulibaly. Sotto gli occhi di Kim (che osserva dalla panchina in attesa del primo ...prima e Olivera poi atterrano due avversari e regalano ... Il Mattino – Meret potrebbe dire addio: la situazione portieri ForzAzzurri.net - Il Mattino - Kepa nel mirino di Spalletti: con il suo arrivo Meret potrebbe dire addio. Kepa è la priorità di Luciano Spalletti. Il tecnico ha esternato ...Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la situazione portieri in casa Napoli è molto confusa. Spalletti vuole un portiere il prima possibile, soprattutto dopo l’amichevole con l’Adana, co ...