Softball, Europei 2022: l’Italia cade contro la Gran Bretagna. Azzurre sconfitte 2-1 dopo un match splendido (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mastica amaro la Nazionale italiana di Softball, caduta nella giornata di oggi contro l’ostica Gran Bretagna nella sesta partita dei Campionati Europei 2022, in scena questa settimana in Catalogna. Sul campo di Barcellona le Azzurre hanno ceduto il passo alle britanniche per 1-2, restando in partita fino all’ultimo secondo della gara. Una partita molto tirata, difficile e straordinaria contro una squadra che in questa prima fase di rassegna continentale ha dimostrato di avere i numeri vincenti per fare davvero male. A regnare però, per buona parte del match, è stato l’equilibrio, con ben cinque inning terminati con un nulla di fatto. Non a caso infatti la disputa si è infiammata soltanto nella sesta ripresa, momento in cui le nostre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mastica amaro la Nazionale italiana di, caduta nella giornata di oggil’osticanella sesta partita dei Campionati, in scena questa settimana in Catalogna. Sul campo di Barcellona lehanno ceduto il passo alle britanniche per 1-2, restando in partita fino all’ultimo secondo della gara. Una partita molto tirata, difficile e straordinariauna squadra che in questa prima fase di rassegna continentale ha dimostrato di avere i numeri vincenti per fare davvero male. A regnare però, per buona parte del, è stato l’equilibrio, con ben cinque inning terminati con un nulla di fatto. Non a caso infatti la disputa si è infiammata soltanto nella sesta ripresa, momento in cui le nostre ...

