“Passarella non è più lui, non ha un posto nel tempo e nello spazio”. Argentina in ansia per il suo mito: ha una malattia neurodegenerativa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Daniel Passarella ha un patologia neurodegenerativa simile alla Sla. Secondo il quotidiano sportivo Olé l’argentino ha: “Una malattia neurodegenerativa simile alla Sla che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio”. Una notizia che ha scioccato gli amici dell’unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto due Mondiali con l’Albiceleste: “Non è più il Passarella che conoscevamo. Ora è un altro Daniel“. Il campione del mondo di Argentina 1978 e Messico 1986 soffre di un deterioramento cognitivo simile a quello vissuto dal padre. Sempre secondo Olé: “I suoi amici più intimi assicurano che molto raramente esce di casa da solo e che le sue uniche attività al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Danielha un patologiasimile alla Sla. Secondo il quotidiano sportivo Olé l’argentino ha: “Unasimile alla Sla che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suonel”. Una notizia che ha scioccato gli amici dell’unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto due Mondiali con l’Albiceleste: “Non è più ilche conoscevamo. Ora è un altro Daniel“. Il campione del mondo di1978 e Messico 1986 soffre di un deterioramento cognitivo simile a quello vissuto dal padre. Sempre secondo Olé: “I suoi amici più intimi assicurano che molto raramente esce di casa da solo e che le sue uniche attività al ...

