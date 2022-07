Napoli, intervento record al Policlinico: asportato tumore di 13 chili (Di mercoledì 27 luglio 2022) intervento record al Policlinico Federico II di Napoli. Un tumore di tredici chili di peso, 40 x 40 x 50 cm di dimensione è stato asportato a una donna di 50 anni della provincia di Napoli. La donna aveva un tumore retroperitoneale che per fortuna è stato asportato pochi giorni fa. Lo straordinario intervento è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 luglio 2022)alFederico II di. Undi tredicidi peso, 40 x 40 x 50 cm di dimensione è statoa una donna di 50 anni della provincia di. La donna aveva unretroperitoneale che per fortuna è statopochi giorni fa. Lo straordinarioè L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Stefmisano : RT @Claudia32825066: 'Argomenti di questa portata, veicolati da una figura nota e sopratutto‘amorevole’ come è considerata Jessica, consent… - Savi93270257 : RT @Claudia32825066: 'Argomenti di questa portata, veicolati da una figura nota e sopratutto‘amorevole’ come è considerata Jessica, consent… - Claudia32825066 : 'Argomenti di questa portata, veicolati da una figura nota e sopratutto‘amorevole’ come è considerata Jessica, cons… - Martyfrongillo : “Argomenti di questa portata, veicolati da una figura nota e sopratutto amorevole come è considerata Jessica, conse… - ceci_patrizia : -