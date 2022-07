L' identità forse svelata di Liberato

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) «Abbiamo scoperto chi è. Il segreto diè stato svelato, sappiamo chi è». Da ore impazza il tam tam sul web e in molti sarebbero convinti che l'dell'artista partenopeo possa essere stata. Insomma, manco si parlasse del segreto di San Gennaro, pare che tiktokers e semplici curiosi abbiano effettivamente trovato l'indizio clou per smascherare l'anonimo che si cela da anni dietro. Un segreto non certo di Pulcinella, verrebbe da dire, visto che da molto tempo l'artista riesce a celarsi dietro un cappuccio e a regalare performance indimenticabili. Come a dire: è la sostanza quella che conta. Eppure, in realtà, conterebbe anche l'apparenza di queste ultime rivelazioni. La storia è questa: il cantante partenopeo dall’identitá nascosta avrebbe un nome e sarebbe il ...