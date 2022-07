Notizie - MSN Italia

Secondo l'associazione, l'articolo 7, se approvato nella sua stesura attuale, ricreerebbe conflittualità tra organizzazioni sindacali di proprietà e ...A lanciare l'che, in una nota, mette in guardia sulle conseguenza pericolose che inevitabilmente avrebbe il provvedimento in oggetto se approvato nella sua stesura attuale. ... L'allarme di Federproprietà: il dl semplificazioni “complica” gli accordi sui contratti di locazione