cesololinter194 : @PepeBoss1398 @_schiaffino__ L'offerta c'era la juve l'ha superata di brutto soffiandocela - mairzuc23 : @BINsonoio @midnightpurp1e @cataleta_savino @GoalItalia Ma infatti che problema c’è se gli altri sono più bravi? C… - ZonaBianconeri : RT @Banzatinho: Nello schifoso mondo del calcio dove anche la passione viene superata dal denaro è rimasto qualche UOMO? Di parola ? Ci rim… - Banzatinho : Nello schifoso mondo del calcio dove anche la passione viene superata dal denaro è rimasto qualche UOMO? Di parola… - CaloMattia : @marknerazzurro @LucaSalarolo @serfanta1 @FBiasin in più vedendolo bremer non sembra manco così felice , secondo me… -

L'acquisto di Gleison Bremer dal Torino, una voltal'agguerrita concorrenza dell'Inter, è stato un colpo di mercato sensazionale che in pochi si aspettavano. Pochi dubbi sul fatto che ......alludendo alla beffa che i nerazzurri subirono sul campo nel 2002 facendosi soffiare lo scudetto proprio dalla. Stavolta il derby era solo nelle trattative, ma l'esito è stato identico.... Juve superata, Allegri è furioso: sfuma l'attaccante - calciomercatonews.com Come racconta Gazzetta, per il ruolo di vice Vlahovic il primo nome della lista del tecnico toscano è sempre il solito, Alvaro Morata. In gennaio Allegri ...Secondo il Larguero, il centrocampista dell'Atletico Madrid verrà proposto ai bianconeri, in cerca di un rinforzo a centrocampo dopo l'infortunio patito da Pogba e la rescissione con Ramsey ...