I collegi in bilico: ecco dove sono gli 'Ohio' italiani (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Secondo il segretario del Pd sono circa 90, mentre per il centrodestra molti meno. Stiamo parlando dei collegi uninominali in bilico per le prossime elezioni, dai quali – stando a quanto asseriscono gli esperti – potrebbe dipendere l'esito delle Politiche del 25 settembre. Potrebbe, perché ad esempio la simulazione diffusa ieri dall'Istituto Cattaneo ha messo in evidenza un comodo vantaggio per il centrodestra nel 70 per cento dei collegi che eleggeranno parlamentari col sistema maggioritario. Che, ricordiamolo, sono 74 al Senato e 147 alla Camera. Ciò significa che, secondo i sondaggi che circolano e le conseguenti stime di seggi, l'ambizione massima del centrosinistra (nella formazione che vede il Pd alleato con un'ampia coalizione che va da Renzi a Fratoianni ed esclude M5s) sarebbe quella ...

