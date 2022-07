Foggia | arrestati due ragazzi per le bombe contro i negozi | uno è minorenne

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Due, uno di 17 anni e l’altro di 28, sono statila scorsa notte nelno. Stando alle indagini della Dda di Bari, sarebbero stati loro a piazzare e far esplodere due ordigni nella notte tra il 3 e il 4 gennaio di quest’anno. Il primo ora è in un carcere minorile, accusato di porto e detenzione illegale di materiale esplodente con l’aggravante del metodo mafioso. Il secondo, Salvatore Brattoli, è accusato anche di tentata estorsione. Secondo gli investigatori, quella notte i due avrebbero posizionato e fatto esplodere duerealizzate con bulloni e dadi per aumentarne la potenza. Una davanti alla profumeria “Afrodite” di San Severo, l’altra nella concessionaria “Romano” poco lontano. Oltre che ai, le esplosioni hanno provocato seri danni anche alle auto parcheggiate in ...