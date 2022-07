sportli26181512 : Ferri è pronto: 'Vivo un sogno. All'Inter serve conoscere il peso della maglia': Ferri è pronto: 'Vivo un sogno. Al… - SimoLucaDiRe : RT @Gazzetta_it: Riccardo Ferri è pronto: 'Vivo un sogno. All'Inter serve conoscere il peso della maglia' - Gazzetta_it : Riccardo Ferri è pronto: 'Vivo un sogno. All'Inter serve conoscere il peso della maglia' - danoris2110 : +++Ultima ora, Rai e Paolo Fox ai ferri corti, #Calenda pronto a sostituirlo+++ - Marco01567170 : @edzenon1 @90ordnasselA Beh certo ...fa niente che sia un cristiano di 100 kg e ovviamente anzi meno male che non s… -

La Gazzetta dello Sport

"Vivo un sogno". Due giorni dopo l'ufficializzazione del nuovo ruolo da club manager della Prima Squadra dell'Inter, Riccardoaffida al sito ufficiale del club le prime dichiarazioni: "Per me è motivo d'orgoglio tornare a toccare con mano i colori nerazzurri. Lo spirito è lo stesso che ho sempre avuto anche da bambino, ...Riccardoa tornare all' Inter . L'ex difensore è infatti il nuovo club manager della prima squadra nerazzurra. Questa la nota ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Riccardoè ... Ferri è pronto: "Vivo un sogno. All'Inter serve conoscere il peso della maglia" Il nuovo club manager della Prima Squadra nerazzurra sorride per il nuovo incarico: "È importante avere ambizione, possiamo raggiungere obiettivi importanti" ...È già partita la nuova avventura di Riccardo Ferri nell'Inter come Club Manager della Prima Squadra. L'ex stopper nerazzurro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni ...