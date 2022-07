Dormire rende belli: la beauty routine anticaldo per un sonno freschissimo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’espressione che non potrebbe essere più letterale. Dormire bene, infatti, rende belli. Una questione di ormoni, ma anche di scelte giuste in fatto di beauty routine per l’estate 2022. A confermarlo è la dottoressa Theresa Schnorbach, psicologa ed esperta del sonno di Emma – The Sleep Company: Dormire poco è il modo più semplice per invecchiare rapidamente. Certo, addormentarsi velocemente e, soprattutto, Dormire bene non è facile. Specialmente durante l’estate, quando oltre a stress e preoccupazioni, anche caldo e afa rendono impossibile riposare. Purtroppo, però, bastano due notti di riposo insufficiente per ritrovarsi con palpebre pesanti e cadenti, occhi rossi e occhiaie. La carenza di sonno, inoltre, impedisce i naturali ... Leggi su amica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’espressione che non potrebbe essere più letterale.bene, infatti,. Una questione di ormoni, ma anche di scelte giuste in fatto diper l’estate 2022. A confermarlo è la dottoressa Theresa Schnorbach, psicologa ed esperta deldi Emma – The Sleep Company:poco è il modo più semplice per invecchiare rapidamente. Certo, addormentarsi velocemente e, soprattutto,bene non è facile. Specialmente durante l’estate, quando oltre a stress e preoccupazioni, anche caldo e afa rendono impossibile riposare. Purtroppo, però, bastano due notti di riposo insufficiente per ritrovarsi con palpebre pesanti e cadenti, occhi rossi e occhiaie. La carenza di, inoltre, impedisce i naturali ...

