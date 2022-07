“Decisione necessaria” GF Vip 7 | Mediaset cambia tutto | Alfonso Signorini l’accetta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) GF Vip 7, si avvicina a grandi passi il via del programma targato: tra meno di due mesi vedremo i nuovi concorrenti varcare la fatidica porta rossa. Tante novità sia dentro che fuori la casa. Sembra infatti quasi certo che in questa stagione saranno tre le opinioniste. Dopo il duo sicuro formato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti gira sempre con più forza il nome in questione di Giulia Salemi, già concorrente al GF Vip 5, conduttrice del GF Vip Party dello scorso anno. Quanto ai concorrenti, al momento quelli ufficiali sono Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan. Quinidi Ginevra Lamborghini. Tanta carne al fuoco ma anche tanti che hanno detto no come Giorgio Mastrota che a Nuovo, ha rivelato di aver rifiutato il GF Vip, usando parole durissime: ...