Dalla palude alle rapide Dove entrerà in Azione Calenda

Guai a chiamarlo "centro". Carlo Calenda non vuole sentirne parlare. Vecchi nomi, vecchia storia. Spesso finita maluccio. Chi si è affisso addosso il cartello di "centrista" – gli anni recenti insegnano – raramente ha fatto man bassa alle urne. I "cartelli elettorali", Calenda, non li sopporta proprio. "Azione" non è il centro, e tanto meno è "moderata", altra etichetta raramente foriera di bagni di folla alle urne. È semplicemente "alternativa". A chi? Al "bipopulismo", risponde in questi giorni l'ex ministro. Cioè al centrodestra a trazione Lega-Fdi e a quel che resta del Movimento Cinque Stelle, ritrovatisi nella stessa trincea a far saltare in aria il governo Draghi, "rivendico il fatto di non aver fatto mai alleanze politiche con populisti di vario genere in ...

