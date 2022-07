CR7 | i dolori del non giovane - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

No,non lo vogliono anche se " commovente... " disposto a tagliarsi l'ingaggio del 30%. E non lo vuole lo United, non lo vuole il Bayern, non lo vuole il Chelsea. Cristiano, un tempo re, oggi "...Poi arriva il Milan e sono: Zyech Il Milan offre prestito con diritto di riscatto, il Chelsea vuole 25 milioni. Botman Il Milan offriva 25, se ne è andato giustamente dove hanno offerto di ... CR7, i dolori del non giovane Io capisco l’aridità dei procuratori e il loro machiavellico mantra: il fine giustifica i mezzi. E capisco pure il ritrito adagio secondo il quale nel calcio non ci sono più gagliardetti, figuriamoci ...