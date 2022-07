Calciomercato, Lucca verso le Serie A: accordo con il club (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sarebbe vicinissimo all’acquisto di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 sembrerebbe ad un passo dal vestire la maglia rossoblu, in seguito al blitz della serata di martedì; attesi ulteriori contatti in giornata per definire i dettagli dell’operazione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club emiliano avrebbe trovato un accordo con il Pisa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni (bonus compresi) ed una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante. L’affare sembrerebbe prossimo alla chiusura, con il giocatore, sotto contratto con il club toscano fino al 2026, atteso già nella giornata di domani a Bologna per svolgere le visite mediche. Lucca Bologna Pisa Nella scorsa stagione, con la maglia nerazzurra, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sarebbe vicinissimo all’acquisto di Lorenzo. L’attaccante classe 2000 sembrerebbe ad un passo dal vestire la maglia rossoblu, in seguito al blitz della serata di martedì; attesi ulteriori contatti in giornata per definire i dettagli dell’operazione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ilemiliano avrebbe trovato uncon il Pisa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni (bonus compresi) ed una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante. L’affare sembrerebbe prossimo alla chiusura, con il giocatore, sotto contratto con iltoscano fino al 2026, atteso già nella giornata di domani a Bologna per svolgere le visite mediche.Bologna Pisa Nella scorsa stagione, con la maglia nerazzurra, ...

