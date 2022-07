Uomini e Donne, Chiara Rabbi malinconica sui social: “Certi argomenti non mi va di affrontarli perché non so cosa dire” (Di martedì 26 luglio 2022) La crisi tra i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne Chiara Rabbi e Davide Donadei sembra essere sempre più profonda: negli scorsi giorni Chiara aveva pubblicato sulle sue storie Instagram un lungo sfogo in cui se la prendeva con tutte quelle persone che non sembrano capire il dolore provato da lei e dal suo fidanzato per questo particolare momento della loro vita. Oggi, la Rabbi è tornata a parlare sui social, apparendo piuttosto provata e raccontando di trovarsi in questo momento a casa di suo padre a Roma: È la settima o ottava volta che registro queste storie, forse perché non so bene che dire. Ho il filtro, perché devo fare baffetti e sopracciglia, quindi è meglio non fare vedere la faccia. ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 luglio 2022) La crisi tra i due ex protagonisti del trono classico die Davide Donadei sembra essere sempre più profonda: negli scorsi giorniaveva pubblicato sulle sue storie Instagram un lungo sfogo in cui se la prendeva con tutte quelle persone che non sembrano capire il dolore provato da lei e dal suo fidanzato per questo particolare momento della loro vita. Oggi, laè tornata a parlare sui, apparendo piuttosto provata e raccontando di trovarsi in questo momento a casa di suo padre a Roma: È la settima o ottava volta che registro queste storie, forsenon so bene che. Ho il filtro,devo fare baffetti e sopracciglia, quindi è meglio non fare vedere la faccia. ...

