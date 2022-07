Ultime Notizie – M5S | Crippa | “Mi dimetto da capogruppo alla Camera”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Mi sono dimesso da" del M5S. Così Davide, confermando la scelta di lasciare la presidenza del gruppo. "Non avendo condiviso la linea politica adottata dai vertici del Movimento 5 Stelle – spiega -, che ha causato la crisi del governo Draghi e i suoi drammatici effetti economici su famiglie e imprese, nonché la conseguente, prevedibile rottura di quel progetto ambizioso del campo progressista che ci aveva visti protagonisti di una importante svolta politica dentro e fuori dal M5S, ritengo non sia più opportuno proseguire nel ruolo di rappresentanza che svolgo, dopo essere stato eletto per tre volte,guida del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelledei Deputati".