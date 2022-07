Tottenham: preso Yaya Touré! (Di martedì 26 luglio 2022) Nuova avventura per Yaya Touré: l'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City lavorerà nelle giovanili del Tottenham... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Nuova avventura perTouré: l'ex centrocampista di Barcellona e Manchester City lavorerà nelle giovanili del...

PNEGBS : Preso in prestito stagionale dal Tottenham l’attaccante ventenne Troy Parrott!???? Welcome to PNE, Troy! #pnefc #gbs… - MarcoCorrera : @becca22cr7 @FratelliRosson @journ9ale Becca, una curiosità: mi elenchi gli acquisti di Man United e Tottenham? Il… - FabianoTundo : L'@Everton ha messo sul mercato @dele_official, solo 6 mesi dopo averlo preso dal Tottenham - Lamb_guast84 : @GiorgioMorea @Grande__Jack80 @FootballAndDre1 Intanto Perisic ha preferito il Tottenham e ha deciso di non rinnova… - MarcoNicolosi90 : @anzeImo @saIva___ sì, il difensore credo anch'io vada preso ma magari Tanganga non è un obiettivo e con il Tottenh… -